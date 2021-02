Seregno: la zona gialla riaccende la musica del Tambourine “Sappiamo quanta voglia avete di suonare, vi aspettiamo!”: riaprono le sale prove e ripartono i corsi di musica in presenza. Il circolo Arci di Seregno riapre le porte: cantanti, musicisti e band possono tornare in via Tenca 16

Con la Lombardia in zona gialla, riaprono la sala prove e i corsi di musica del Tambourine di Seregno. Il circolo Arci spalanca le porte a cantanti, musicisti e band che possono tornare ad allenare ugole e strumenti in via Tenca 16. L’entusiasmo nel poter tornare a fare musica è molto: “Sappiamo quanta voglia avete di suonare, vi aspettiamo!” si legge sulla pagina Facebook dedicata alla sala di prove, che era rimasta chiusa seguendo l’andamento della colorazione regionale. Blindata in zona rossa; potenzialmente aperta ai soli residenti di Seregno in zona arancione (ma la valutazione del circolo è stata infine di mantenere la chiusura anche in questo caso, complice anche il fatto la rarità di band composte da soli residenti in città); aperta in zona gialla.

Anche i corsi, portati avanti in remoto, tornano ad essere proposti in presenza (ad eccezione del corso di yoga, che prosegue online). Chiaramente nel rispetto delle norme anti-Covid.

