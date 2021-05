Seregno, la sezione Aido inaugura lo spazio associazioni al museo del ciclismo al Ghisallo Nella mattinata di sabato 15 maggio, al termine dell’assemblea ordinaria intermedia del gruppo comunale Aido, il presidente Antonio Topputo in compagnia dell’amico Aido Carlo Ottolina, si è recato al museo del ciclismo Madonna del Ghisallo a Magreglio, per dare inizio al nuovo spazio

La sezione di Seregno di Aido ha inaugurato lo spazio delle associazioni al museo del ciclismo del Ghisallo. Nella mattinata di sabato 15 maggio, al termine dell’assemblea ordinaria intermedia del gruppo comunale Aido, il presidente Antonio Topputo in compagnia dell’amico Aido Carlo Ottolina, si è recato al museo del ciclismo Madonna del Ghisallo a Magreglio, per dare inizio al nuovo spazio che è stato dedicato alle associazioni, alla presenza di Antonio Mario Molteni, presidente della fondazione museo del ciclismo.

L’Aido Seregno, è stata la prima associazione a compiere questo passo affinché anche nel “tempio del ciclismo” i visitatori ricordino l’importante messaggio di solidarietà che giornalmente l’associazione diffonde su tutto il territorio nazionale. Alla sezione seregnese di Aido è stata poi consegnata una lettera ufficiale di ringraziamento da parte della fondazione museo del ciclismo Madonna del Ghisallo. A testimonianza del gesto di generosità, l’Aido Seregno, ha donato una maglia tecnica da ciclista al museo che è stata messa in vetrina quale richiamo per i visitatori. Un bel successo che i volontari brianzoli hanno dedicato a tutti gli ammalati in lista d’attesa per un trapianto che spesso è salvavita.

