Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, la Guardia di finanzia in Comune: chiesti altri documenti su Aeb La Guardia di finanza è tornata in Comune a Seregno sempre per chiedere documenti inerenti la società pubblica, guidata dal Comune di Seregno, Aeb.

A sette mesi di distanza esatti dal precedente blitz (leggi QUI la precedente ricerca di documenti), la Guardia di finanza è tornata nella mattinata di lunedì a interessarsi della società pubblica seregnese Aeb. E lo ha fatto chiedendo alcuni documenti depositati nella segreteria comunale e relativi alla stessa Aeb. «Il Comune di Seregno - fanno sapere da palazzo landriani-Caponaghi - comunica di essersi messo immediatamente a disposizione, corrispondendo a quanto richiesto, nella assoluta convinzione che ogni atto del Comune di Seregno è stato adottato in piena trasparenza e nell’esclusivo interesse del Comune medesimo e dei cittadini di Seregno».

Sembra che l’interesse dei finanziari fosse per i curricula dei candidati all’ingresso nel cda di Aeb, depositati nel 2019. In quella fase, i termini furono riaperti, per raccogliere più candidature femminile, e con la riapertura fu protocollata anche la candidatura di Bracchitta, divenuta poi effettivamente presidente della società..

© RIPRODUZIONE RISERVATA