Seregno: invasione di scarafaggi alle case comunali di via Einstein, arriva la disinfestazione

Le case di via Einstein (Foto by Cristina Marzorati)

Nuova invasione di scarafaggi alle case comunali di Seregno e nuovo intervento di disinfestazione programmato dal Comune. Succede negli edifici che si trovano in via Einstein, dove i residenti hanno informato l’amministrazione comunale di una presenza “massiccia”, rivela il Palazzo, di scarafaggi nelle parti comuni del condominio. Il Comune era già intervenuto per contrastare il fenomeno. “Abbiamo deciso di adoperarci nuovamente per risolvere l’emergenza contingente: nella giornata di venerdì 7 giugno gli addetti della ditta Tecman di Missaglia sono intervenuti per la disinfestazione delle parti comuni dell’immobile, facendoci carico delle esigenze dell’intero condominio” ha detto il sindaco Alberto Rossi.

Il Comune avverte però che l’intervento di disinfestazione ha bisogno di essere supportato dal comportamento degli inquilini che “all’interno delle loro abitazioni” dovranno adottare “gli opportuni accorgimenti igienico sanitari. In questo senso, ci siamo attivati per sollecitare la collaborazione di tutti i residenti”.

