Seregno: in congedo il tenente Salvatore Nazzaro, comandante del radiomobile dei carabinieri

Congedo per il comandante del nucleo radiomobile dei carabinieri di Seregno, Salvatore Nazzaro: in servizio in Brianza da due anni, è stato anche a Milano, Mozzate e Appiano Gentile. È cavaliere della Repubblica dal Duemila.