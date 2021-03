I controlli della Polizia locale in stazione (Foto by Paolo Colzani)

Seregno, il sindaco dopo l’incontro con il prefetto per la rissa in centro: «Gestiamo la situazione senza esasperazione sociale» Il sindaco di Seregno Alberto Rossi commenta l’incontro con il prefetto Patrizia Palmisani nell’ambito del dibattito sulla sicurezza dopo la rissa di piazza Vittorio Veneto: «Confermata presenza sul territorio di rinforzi dell’Arma, apprezzamento per l’ordinanza sulla vendita di alcolici nel fine settimana nel centro storico».

L’incontro da remoto ad inizio settimana con Patrizia Palmisani, prefetto di Monza e Brianza, che era stato annunciato nella seduta di giovedì 4 marzo del consiglio comunale, nell’ambito dell’ampio dibattito dedicato alla rissa di sabato 27 febbraio in piazza Vittorio Veneto ed alle misure da adottare a tutela dell’ordine pubblico, ha soddisfatto il sindaco di Seregno Alberto Rossi.

«Il tavolo sulla sicurezza convocato dal prefetto - ha commentato il primo cittadino - ha costituito l’occasione per ribadire la metodologia di intervento già adottata da Polizia locale e Carabinieri nello scorso weekend. La presenza sul territorio di rinforzi dell’Arma territoriale è stata quindi confermata. È emerso inoltre l’apprezzamento per l’ordinanza che limita la vendita di alcolici nel fine settimana nel centro storico, così come per la scelta di presidiare gli arrivi alla stazione ferroviaria».

Le attività di controllo gli scorsi sabato e domenica hanno permesso alla Polizia locale di verificare le posizioni di 230 persone, con 35 sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento della pandemia da Coronavirus previste dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri in vigore.

«L’obiettivo prioritario - ha terminato Rossi - rimangono la prevenzione e la limitazione di episodi violenti, che possano compromettere l’ordine pubblico. Personalmente, ringrazio il prefetto Patrizia Palmisani e le forze dell’ordine, per l’attenzione che stanno dedicando alla nostra città. D’intesa con loro, manteniamo il necessario livello di guardia, gestendo la situazione senza esasperazione sociale».

