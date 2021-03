Il prefetto di Monza incontra i sindaci e dispone più controlli delle forze dell’ordine: «Risse a Seregno e Desio inaccettabili» Patrizia Palmisani ha incontrato Alberto Rossi e Roberto Corti dopo i due episodi avvenuti il 27 febbraio e il 3 marzo nei centri storici delle due realtà: «che hanno ingenerato un senso di insicurezza molto marcato tra i cittadini»

«A Seregno e Desio continuerà ad essere garantita la massima attenzione al presidio del territorio e a Desio verranno intensificati i servizi di controllo nelle aree più sensibili del centro città». Dopo le due risse avvenute nei giorni scorsi nelle due cittadine brianzole il prefetto Patrizia Palmisani si è subito mobilitata e nell’ambito di un ciclo di incontri con gli amministratori locali per monitorare le diverse problematiche territoriali ha incontrato i sindaci Alberto Rossi e Roberto Corti per approfondire i due episodi e intervenire nel merito.

Lunedì 8 marzo Palmisani insieme al Questore e ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si è confrontata in videoconferenza con Rossi sulle modalità di controllo coordinato del territorio con una particolare attenzione alla prevenzione degli assembramenti nelle vie del centro storico, tra i più attrattivi della Provincia, in cui spesso nel corso del fine settimana si registra la presenza di un grande numero di persone.

Ha inoltre voluto approfondire la questione della sicurezza – già oggetto di una nota trasmessa dal sindaco alla Prefettura a metà febbraio – anche in riferimento alla rissa del 27 febbraio in piazza Vittorio Veneto. «Sebbene l’episodio sia immediatamente rientrato – anche grazie all’intervento dei Carabinieri – e nessuna delle persone coinvolte abbia avuto bisogno di ricorrere all’assistenza dei sanitari - dicono dalla Prefettura - è stato rilevato che il fatto ha avuto un forte impatto nella comunità seregnese, ingenerando un senso di insicurezza molto marcato».

Il Prefetto ha dato atto dell’importante sforzo sostenuto dalla Polizia locale, con gli agenti impegnati anche nelle ore serali, e ha garantito che le Forze di polizia territoriali continueranno a prestare la massima attenzione al presidio del territorio di Seregno: «anche allo scopo di far avvertire ai cittadini la presenza delle Istituzioni in qualunque momento».

Quanto a Desio, teatro di un episodio analogo avvenuto il 3 marzo nei pressi di piazza Conciliazione, dove due gruppi molto numerosi di giovani, alcuni in possesso di oggetti atti ad offendere, si sono scontrati dopo essersi dati appuntamento via social network, martedì 9 marzo Palmisani ha incontrato il sindaco Corti, convocato proprio per approfondire quell’episodio.

Le segnalazioni dei cittadini hanno consentito il tempestivo intervento dei Carabinieri che, dopo aver evitato il degenerare dello scontro, stanno adesso indagando per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto. Il prefetto ha definito l’accaduto «inaccettabile» e ha sottolineato la necessità di una risposta immediata da parte delle Istituzioni, anche per dare un segnale ai tanti cittadini onesti profondamente preoccupati per quanto successo. Ha quindi comunicato al primo cittadino che in occasione di una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia avvenuta la scorsa settimana è stata disposta una intensificazione dei servizi di controllo delle Forze di polizia sul territorio desiano soprattutto nei punti considerati più sensibili del centro.

