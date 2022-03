Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Volonterio)

Il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha reso omaggio alla 102enne Caterina Rabissi Gini (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno festeggia i 102 anni di Caterina Rabissi Gini Un anno fa attraverso il Cittadino aveva lanciato un appello per ottenere la vaccinazione anticovid a domicilio. A inizio marzo con la famiglia e il sindaco Alberto Rossi, Caterina Rabissi Gini ha festeggiato 102 anni.

Caterina Rabissi Gini, nella sua abitazione di corso Matteotti, il 1 marzo, attorniata dalle tre figlie Ada, Laura, Alberta e dalla sua collaboratrice, ha festeggiato il suo 102° compleanno. Una cerimonia molto semplice e puramente familiare con in più la visita del sindaco Alberto Rossi, che le ha espresso a nome della città gli auguri per l’importante traguardo raggiunto.

Caterina Rabissi, è nata a Castelnuovo dell’Abate una frazione di Montalcino, da cui dista 8 chilometri, il 29 febbraio 1920. A Seregno è residente dal 1946, dopo essere convolata a nozze con Mario Gini, che era molto conosciuto per essere stato un funzionario comunale. Fino alla scomparsa dell’amato consorte nel 1988, ha vissuto in piazza Risorgimento, così come fino a quattro anni fa è sempre stata autosufficiente.

Nel breve momento di festa ha espresso parole di ringraziamento per l’attenzione rivolta alla sua persona. La 102enne Caterina Rabissi era stata protagonista, attraverso un appello lanciato dalla figlia Ada attraverso il Cittadino, lo scorso mese di marzo, di una richiesta di poter essere vaccinata a casa sua visto l’impossibilità a muoversi. L’appello-richiesta era stato “catturato” dai programmi delle televisioni private, che avevano invitato la figlia Ada a raccontare in diretta la vicenda, dapprima il talk di Rete 4 “Fuori dal coro” e in contemporanea da “Piazza Pulita” e da “Tagadà” de La7.

