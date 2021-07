Seregno e Lissone, allagamenti per il temporale, sul posto i vigili del fuoco

Per la grande quantità d’acqua solo “saltati” alcuni tombini lungo le strade, in particolare in zona Santa Valeria. Sul posto i vigili del fuoco che hanno fatto defluire l’acqua in eccesso, Interventi anche a Lissone, all’altezza della rotatoria del centro natatorio.