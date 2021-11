Seregno e Giussano: maxi controlli dei carabinieri, denunciato ladro di vestiti che ha sferrato un pugno a un negoziante Compagnia di Seregno: una nottata servizio straordinario da parte di 45 militari, due squadre in abiti civili e un’unità cinofila di Casatenovo. Controllati 184 persone, 67 veicoli e 13 esercizi commerciali.

Quando è stato sorpreso dal negoziante a rubare capi di abbigliamento, dopo una discussione l’ha colpito con un pugno al petto: un 45enne di origine egiziana è stato quindi denunciato dai carabinieri per furto aggravato e percosse. E’ accaduto a Seregno, in via Cadore. Si tratta di uno dei numerosi interventi nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Seregno nei luoghi della “movida”, con particolare attenzione all’abuso di sostanze alcoliche, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di criminalità urbana.

Il maxi intervento ha visto in campo nelle zone più sensibili del territorio, dalle 18 di venerdì sera alle prime luci dell’alba di sabato 45 militari, due squadre in abiti civili e un’unità cinofila di Casatenovo. Controllati 184 persone, 67 veicoli e 13 esercizi commerciali (per questi ultimi verificato l’accertamento del Green pass).

Sempre a Seregno in via Lambruschini, all’interno di un bar, un giovane originario di Cantù ha dovuto fare i conti con il fiuto di “Ocsi” che ha permesso di farlo segnalare alle autorità competenti poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Il cane ha anche permesso di far trovare ai militari ulteriori dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana sopra alcune siepi. Un ulteriore quantitativo di stupefacente (50 grammi), cocaina, invece è stato rinvenuto in un condominio di Giussano. Infine, sono stati inoltre sottoposti ad accertamento del tasso alcolemico con alcoltest otto persone, tutte risultate negative.

