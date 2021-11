Seregno e Carate, nuova notte di controlli dei carabinieri: denunciato un pusher di 30 anni Nuova operazione di controllo dei carabinieri in sedici comuni della Brianza occidentale nella notte fra il 12 e il 13 novembre: denunciato un 30 di Seregno scoperto a Carate Brianza con 16 dosi di marijuana.

Nuova notte di controlli della compagnia di Seregno nella Brianza occidentale per tenere sotto controllo movida, droga, abuso di alcol e criminalità urbana. Tra venerdì 12 e sabato 13 novembre i carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo su sedici comuni con il sostegno del nucleo cinofili di Casatenovo.

Sono state controllate 202 persone, 141 auto, 4 negozi e tra le notizie di rilievo si segnala la denuncia di un 30enne seregnese che a Carate Brianza, in viale Brianza, è stato sorpreso con 16 grammi di marijuana, divisi in dosi, oltre a semi di canapa indiana e denaro che potrebbe essere l’incasso dell’attività di spaccio: l’uomo, già segnalato in passato come assuntore, dovrà ora rispondere detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’operazione - di cui è stato protagonista ancora una volta il pastore tedesco Ocsi - sono stati impegnati 39 militari del territorio per un totale di 41 posti di controllo nel corso dei quali sono state sottoposte ad alcoltest 33 persone, tutte risultate negative.

Tra l’altro, pattugliamenti nell zona della stazione di Seregno, città in cui, in via Montello all’angolo con via della Repubblica, i militari della stazione dei carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato una 36enne che, all’Esselunga, è stata sorpresa nel tentativo di rubare alcuni giochi per bambini per un importo complessivo pari a 70 euro, nascosti in una spesa di 250 euro.

