Seregno e Albiate: sequestri di hashish a uso personale e due segnalazioni alla Prefettura Controllati un 23enne marocchino fermato a Seregno in via Magenta e un triuggese di 20 anni pizzicato dai militari ad Albiate.

Sequestri di modiche quantità di hashih e segnalazione alla Prefettura come assuntori di stupefacenti a un 23enne marocchino fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Seregno in città, in via Magenta, e a un ventenne triuggese, incensurato, pizzicato ad Albiate dai militari della Stazione di Carate in Brianza.

Continuano così i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Seregno di prevenzione ad episodi di microcriminalità locale con particolare riferimento allo spaccio e al consumo di stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA