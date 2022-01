Seregno: da metà gennaio partono i lavori di riqualificazione del piazzale della stazione

Apre a metà gennaio il cantiere per la riqualificazione del piazzale 25 Aprile, di fronte alla stazione ferroviaria di Seregno. È uno degli interventi principali del Documento unico di programmazione per il triennio 2022-2024. Seguirà la demolizione dell’ex sede della clinica Santa Maria di via Settembrini.