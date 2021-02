Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

Gli uffici comunali di via Umberto I, sede dell'anagrafe (Foto by Paolo Colzani)

Seregno, convenzione per l’anagrafe in tabaccheria Seregno si unisce alla convenzione con la Federazione italiana tabacchi per richiedere e ottenere i certificati dell’anagrafe direttamente nelle tabaccherie. Servizio al via presumibilmente nel mese di marzo.

Importante novità per chi, sul territorio di Seregno, ha la necessità di vedersi rilasciare un certificato anagrafico. La giunta comunale ha infatti approvato uno schema di convenzione con la Federazione italiana tabacchi, che permetterà all’utenza, presumibilmente già nel mese di marzo, di richiedere e di ottenere i certificati direttamente nelle tabaccherie.

«Questa novità realizza due obiettivi - ha spiegato il vicesindaco Gigi Pelletti, assessore alla Smart City - Da un lato agevola i cittadini, che potranno avvalersi del servizio in più punti della città e con la massima flessibilità di orario. Dall’altro, ridurrà in maniera significativa l’afflusso di persone negli uffici comunali, consentendo al personale di dedicare maggiore tempo ad altre incombenze. Un ringraziamento va a Daniela Galli, responsabile dei servizi demografici, ed a tutto il suo staff, per la determinazione con cui hanno portato avanti questo innovativo progetto».

LEGGI Monza, la nuova anagrafe in tabaccheria: undici indirizzi per avere i certificati

Il servizio, che è già stato sperimentato con successo in altre città, permetterà ai cittadini di accedere alle tabaccherie convenzionate senza prenotazione, usufruendo di un orario al pubblico più ampio di quello garantito dagli uffici comunali, un vantaggio in modo particolare per chi lavora. Il rilascio del certificato comporterà un costo aggiuntivo di 2 euro.

Gli adempimenti burocratici e la messa a punto delle infrastrutture tecnologiche richiederanno ora alcune settimane di tempo. L’elenco delle tabaccherie convenzionate sarà comunicato a breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA