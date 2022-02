Seregno: cake design, i segreti si imparano a scuola Successo per la novità proposta dal Ballerini di Seregno: alta adesione al corso di cake design con la brianzola Claudia Prati, lezioni fino a marzo.

Il “cake design” tiene banco tra gli studenti dell’istituto enogastronomia & ospitalità del Ballerini di Seregno. È un nuovo corso in cui tutte le classi mettono alla prova la loro creatività, con le lezioni di cake design. In cattedra, o meglio in laboratorio, la brianzola Claudia Prati, che ha iniziato la sua attività di decoratrice nel 2010, proprio quando in Italia si iniziava a parlare di cake design. E da lì è stato un susseguirsi di medaglie per lei: primo oro nella categoria international al cake international Birmingham nel 2015, oro nella categoria Christmas l’anno successivo.

Giudice in competizioni nazionali quali il “glamour Italian cakes” di Sigep e il cake design Italian festival 2016 a Milano, riconoscimenti che l’hanno resa un punto di riferimento in Italia.

Per l’alta adesione al corso, che è una novità assoluta, gli studenti sono stati suddivisi in diversi gruppi, che si alterneranno fino a marzo. Ad aprire il corso sono stati gli studenti di prima e seconda che durante la prima lezione hanno realizzato delle sculture in pan di zucchero e successivamente orsetti di varia dimensione di cioccolato.

Elena, una ragazza di seconda alberghiero, ha detto: “Ho frequentato con altre mie compagne il corso di cake design proposto dalla scuola e ci sentiamo di dire che è stata un’esperienza bellissima. Anche se il corso continua, ma già dalle prime lezioni ci siamo entusiasmate e appassionate a tal punto che non vorremmo mai che le due ore di lezioni finissero. Abbiamo iniziato preparando una creazione semplice per apprendere ad usare gli strumenti e le giuste attrezzature e subito realizzato un orsetto di pasta di zucchero. All’apparenza molto carino e facile da fare, ma non lo è stato per niente. L’arte del cake design è molto bella ma per riuscire nelle creazioni ci vuole molta pazienza, precisione, estro e fantasia. Abbiamo appreso molte cose nuove e siamo curiose e ansiose di partecipare alle prossime lezioni per approfondire e migliorare l’arte della creatività”.

