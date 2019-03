Seregno: cade con la moto a pochi metri dal concessionario

I soccorsi in via Montello

Aveva appena inforcato la moto, in concessionario, probabilmente per provarla e giunto a una rotatoria, a un centinaio di metri di distanza, in via Montello, a Seregno, ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto: una mattinata decisamente sfortunata quella di sabato 30 marzo per un 39enne, soccorso in codice giallo. Sul posto un’ambulanza, un’automedica e una pattuglia della polizia locale.

