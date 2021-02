Seregno, assembramenti nei weekend: i protagonisti sono i più giovani Grande afflusso di persone nelle diverse strade del centro storico di Seregno, nel fine settimana, a confermare il fenomeno delle ultime settimane. In particolare assembramenti creati dai più giovani, con rifiuti poi lasciati in piazza.

Neppure le temperature rigide, ma con cielo terso e sole, hanno fermato il grande afflusso di persone nelle diverse strade del centro storico di Seregno, nel fine settimana. I più nonostante la pandemia in corso non ce l’hanno fatta a restare in casa. E come accade ormai da diversi weekend gli assembramenti si sono ripetuti soprattutto creati dai più giovani. In modo particolare sul far della sera quando i locali, bar ed enoteche, stanno quasi per tirare giù la saracinesca. Quando il coprifuoco obbliga gli esercenti a chiudere alle 18 per evitare assembramenti.

Seregno: il giorno di San Valentino nelle vie del centro ( foto Volonterio)

Così, quando a rischiarare ci sono le luci dei lampioni, tutti si spostano in strada o in piazza a bere e fumare, con la mascherina a mo’ di sciarpa o agganciata al polso, infilata in tasca, o dentro lo zainetto. Chiacchere in compagnia. Voglia di stare insieme. Soprattutto in piazza Vittorio Veneto e in piazza Risorgimento, diventati i punti “nevralgici” dei ritrovi.

Domenica pomeriggio l’iniziativa della foto dentro la cornice col cuore organizzata per San Valentino da “Vivi Seregno” ha riscosso un discreto successo. E dopo le 19 le piazze erano piene di bottiglie e bicchieri di plastica vuoti. Scenario comune in tutti i fine settimana.

Seregno: il crocchio di ragazzi senza mascherina con la Polizia Locale dopo l'ora di chiusura dei locali (foto Volonterio

