Seregno, allarme per incendio in appartamento: era un pentolino sul fuoco L’allarme era scattato per un incendio in appartamento, alla fine in via Erodoto a Seregno c’era un pentolino sul fuoco. Sul posto l’autopompa di Seregno, ambulanza e automedica per precauzione.

L’allarme era scattato per un incendio in appartamento con cinque mezzi allertati da mezza Brianza per convergere su Seregno, alla fine in via Erodoto dietro tutto il fumo c’era un pentolino sul fuoco. E la gravità si è rapidamente ridimensionata. Nessun ferito nel tardo pomeriggio di lunedì 22 febbraio, un’autopompa di Seregno sul posto (fermati Desio e Monza) insieme ad ambulanza e automedica inviate per precauzione. Strada chiusa al traffico per il tempo dei soccorsi.

