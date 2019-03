Seregno - Una squadra al lavoro in occasione di uno dei recenti blackout (Foto by Paolo Colzani)

Seregno: al via il piano straordinario sulle cabine elettriche contro i blackout RetiPiù dalla prossima settimana inizierà il piano straordinario di sostituzione degli scomparti delle cabine che hanno lasciato Seregno al buio negli ultimi mesi in una lunga serie di blackout.

All’inizio dell’anno RetiPiù aveva stanziato 2 milioni per risolvere il caso dei blackout che da mesi ha colpito Seregno. Ora l’azienda informa che dalla prossima settimana inizierà il piano straordinario “di sostituzione massiva” degli scomparti delle cabine che nei mesi scorsi erano stati causa di una serie di interruzioni di elettricità a macchia di leopardo in città.

Gli interventi puntano a minimizzare i disagi per la cittadinanza: in particolare quando possibile saranno utilizzati anche gruppi elettrogeni a supporto. I cittadini interessati saranno avvisati via via con preavviso dialmeno 3 giorni lavorativi prima dell’interruzione prevista della fornitura. I cartelli indicheranno la data dell’interruzione con preavviso, l’ora e il minuto di inizio previsto e l’ora e il minuto di fine prevista dell’interruzione con preavviso, la data di comunicazione del preavviso.

