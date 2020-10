Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, aiuti alle famiglie: contributi per il pagamento del mutuo per la prima casa Il Comune di Seregno ha pubblicato un bando di aiuto alle famiglie per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento del mutuo prima casa.

Possono essere presentate fino al 30 novembre le domande per accedere al bando pubblicato dal Comune di Seregno per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento del mutuo prima casa. Una delle iniziative a sostegno delle famiglie nei mesi difficili dell’emergenza sanitaria.

Il bando è rivolto a famiglie che siano incorse in difficoltà economiche connesse all’emergenza Covid, per malattia o perdita di lavoro. Per ogni famiglia è disponibile un contributo a fondo perduto fino a mille euro. È consultabile sul sito istituzionale del Comune.

«Nella articolata serie di interventi a sostegno delle famiglie (a questo proposito è ancora aperto il bando più generale a sostegno dei bisogni emergenti), mancava un’attenzione specifica al tema del sostegno a coloro che, con molto sacrificio, stanno acquistando la prima casa. Con questo bando cerchiamo di andare incontro anche a questa specifica esigenza», ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali Laura Capelli.

