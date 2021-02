Seregno: 113 giochi nuovi nei parchi, alla Porada ci saranno sorprese È la promessa del sindaco Alberto Rossi che annuncia il piano che investirà praticamente tutte le aree verdi delle città anche con l’installazione di arredo urbano, sostituzioni dovute all’usura del tempo ma anche ad atti vandalici

La ditta Sportissimo di Albino, nella bergamasca, ha iniziato l’installazione di nuovi giochi nel parco “San Giovanni Paolo II” tra le vie Stoppani e San Vitale. a Seregno, per la quale le è stato affidato un appalto da 104mila euro nell’ambito di una progettazione che prevede a più ampio raggio il rinnovamento anche di panchine ed arredi urbani in parchi e giardini comunali.

«Siamo partiti dal parco San Giovanni Paolo II -ha commentato il sindaco Alberto Rossi-, poi ci sposteremo al parco 2 giugno alla Porada, con alcune sorprese, e quindi al parco Falcone e Borsellino di San Carlo». La programmazione comprende inoltre i giardini delle vie Umberto I, Virgilio, Puccini, Lazzaretto e Pertini, il parco 10 febbraio a San Salvatore, il chiostro del comparto di via Plinio, il parco Caduti di Nassiriya di via Carroccio, il parco del Crocione di via Zara, il parco Fratelli Longoni di via Reggio, il giardino Bambini di Beslan di via Pacini, l’area tra le vie Luini e Tiepolo, il giardinetto Testimoni di Geova di via Parini, il parco del Ceredo di viale Tiziano, il giardino Madre Teresa di Calcutta di via Trabattoni, il giardino di viale Edison e quello tra le vie Cairoli e Mameli.

I giochi che saranno posati sono in totale 113: 43 molle singole, 21 altalene, 18 dondoli, 14 scivoli grandi, 13 molle per più bambini e 4 scivoli piccoli. Le cattive condizioni manutentive di molte attrezzature che saranno rimosse in questa fase sono da tempo oggetto di lamentela da parte della popolazione, anche se in alcuni casi, purtroppo eclatanti, più che l’usura del tempo a rendere inutilizzabili i giochi sono stati atti vandalici, come quello emerso un paio di settimane fa, con l’incendio della struttura ludica nel parco Caduti di Nassiriya di via Carroccio. I lavori si concluderanno in primavera.

