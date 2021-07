Serate invivibili per la movida selvaggia nella zona dei fast food di Verano Con l’arrivo della bella stagione sono diventate pressoché invivibili le serate dei residenti nella zona dei fast food a Verano, per colpa della movida selvaggia.

Musica ad alto volume. Urla e grida. Fino alle 5 del mattino. I veranesi che abitano in prossimità dei fast-food di via Comasina sono esasperati. Con la fine del coprifuoco per le famiglie della zona è iniziato un incubo e al comando della Polizia locale di Verano sono già arrivate nei giorni scorsi le prime richieste di intervento. Le serate più critiche sono quelle di venerdì e sabato, gli schiamazzi non si limitano agli orari serali ma vanno avanti per tutta la notte, fino alle prime luci dell’alba. C’è persino chi usa i carrelli per la spesa dell’area commerciale come fossero giocattoli per fare delle gare di velocità. A luglio dello scorso anno, dopo una petizione on-line organizzata dai residenti dell’area, l’amministrazione comunale aveva pubblicato un’ordinanza ad hoc che vietava a tutti gli utenti della strada “pedoni compresi” il divieto di sosta e di fermata tutti i giorni dalle 24 alle 7 del mattino e aveva organizzato delle pattuglie notturne della polizia locale durante i weekend. Il divieto era rimasto in vigore per i mesi di luglio e agosto.

