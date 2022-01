Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il treno Besanino in transito

Senza mascherina né green pass sul Besanino, doppia multa da 400 euro Verifiche da parte della polizia locale di Triuggio: gli agenti hanno controllato decine di green pass sia in stazione, ai passeggeri che viaggiavano sul Besanino, sia nei bar di Triuggio e frazioni ai clienti entrati per caffè e brioche.

Intensificati i controlli della polizia locale di Triuggio sui mezzi pubblici e nelle attività commerciali del paese. Gli agenti nelle scorse settimane hanno verificato decine di green pass sia in stazione, ai passeggeri che viaggiavano sul Besanino, sia nei bar di Triuggio e frazioni ai clienti entrati per caffè e brioche.

Dalle verifiche è emersa una sola irregolarità: un uomo di nazionalità straniera e residente fuori comune che aveva viaggiato sul Besanino sprovvisto di green pass e senza mascherina. L’uomo ha ricevuto una doppia sanzione: 400 euro per essere salito sul treno senza green pass e altri 400 per non aver usato la mascherina.

Da lunedì 10 gennaio per viaggiare su autobus, treni e mezzi pubblici in generale è necessario il super green pass per i maggiori di 12 anni che devono indossare una mascherina Ffp2. I trasgressori sono puniti con multe che vanno da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA