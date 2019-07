Senza luci e campanello, ciclista multato dalla polizia locale di Albiate Dopo essere caduto dalla Mtb - «perché urtato in curva da un’auto» - un ciclista di Albiate è stato anche sanzionato dalla polizia locale, 26 euro, perché la sua bicicletta era sprovvista di luci e campanello.

Caduto dalla bicicletta mountain-bike - «perché urtato in curva da un’auto» - è stato anche sanzionato perché pedalava per strada senza luci né campanello. Nessuna polemica, le regole sono regole, ma dovrebbero valere per tutti: è questa l’unica lamentela di un ciclista protagonista suo malgrado di una mattinata da dimenticare, lo scorso 23 luglio.

«Erano le 8 del mattino e mentre stavo pedalando per strada, raggiunta una curva un’auto mi ha urtato e mi ha fatto rovinare a terra - dice - La multa (da 26 euro ndr) mi è stata fatta perché non avevo il campanello e le luci sulla Mtb. Bisogna sempre installare e usare le luci - continua - ma credo che una sanzione sia esagerata; tra l’altro mentre me la facevano mi passavano accanto altre bici senza luci e campanello». Ha fatto pervenire al cittadinomb copia della multa: «Se volete potete pubblicarla - conclude - come monito per altri ciclisti».

