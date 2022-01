Senza green pass o mascherina Ffp2: raffica di controlli sui bus di Autoguidovie Raffica di controlli sui bus di Autoguidovie per accertare che tutti i passeggeri abbiano green pass e la mascherina corretta per legge (la Ffp2).

Raffica di controlli sugli autobus in Provincia di Monza e Brianza. Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, Autoguidovie sta continuando a mettere in campo ogni risorsa a disposizione. E a seguito del decreto legge 30 dicembre 2021 che prevede l’obbligo di utilizzo della mascherina Ffp2 (o dispositivi di livello superiore) e il possesso del green pass rafforzato (vaccinati o guariti), «sono stati presidiati settimanalmente sette hub per il controllo del green pass e 15 hub per la verifica delle mascherine Ffp2 tramite personale incaricato di pubblico servizio» fa sapere la società in una nota. In particolare, i controlli di green pass, effettuati insieme alle forze dell’ordine nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e il 12 gennaio 2022, hanno riguardato 136 corse e sono stati verificati 1.830 passeggeri con una sola multa per mancanza del certificato. Per quanto riguarda la verifica del corretto utilizzo delle mascherine Ffp2 sono state verificate 380 corse per un totale di 4.361 passeggeri verificati, con solo 30 passeggeri respinti senza il dispositivo giusto.

«L’obbligo del green pass per accedere ai mezzi del trasporto pubblico è un ulteriore passo in avanti in termini di sicurezza - spiega Gabriele Mariani, direttore operations di Autoguidovie -: i controlli sono di competenza delle forze dell’ordine, eventualmente supportate da Autoguidovie tramite personale in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio, che controllerà inoltre anche il possesso delle Ffp2 da parte dei passeggeri».

