Senago, le nuove strisce pedonali finiscono contro una pianta Nonostante la segnaletica orizzontale sia stata rifatta nei giorni scorsi, l’azienda che ha eseguito i lavori non ha modificato una situazione che fa quanto meno sorridere. Sono state disegnate delle strisce pedonali che vanno a finire direttamente contro un albero. Accade a Senago.

Nonostante la segnaletica orizzontale sia stata rifatta nei giorni scorsi, l’azienda che ha eseguito i lavori non ha modificato una situazione che fa quanto meno sorridere. Come avvenuto anche in occasione della riqualificazione di fine 2015, anche questa volta sono state disegnate delle strisce pedonali che vanno a finire direttamente contro un albero. Questa stranezza è presente in via Volta all’altezza del civico 71 e non è passata inosservata ai passanti e agli utenti della pagina facebook “Senago Today”.

Qui c’è chi se la prende con l’impresa che ha eseguito i lavori, chi con il Comune per non aver fatto i controlli del caso e chi ironicamente si chiede quando l’albero si deciderà ad attraversare la strada. C’è da dire però che in quel punto, a causa dei numerosi passi carrai e delle fermate dell’autobus, non è facile trovare un luogo in cui collocare le strisce pedonali lungo il tratto in questione .

