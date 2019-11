Senago: la banda del bancomat va a segno alla Popolare di Lodi Banda del bancomat in azione alla Popolare di Lodi di Senago: i ladri hanno fatto saltare lo sportello nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre, poco dopo mezzanotte.

Non erano grossi petardi fatti scoppiare per festeggiare Halloween i due rumorosi botti uditi nel centro di Senago nella notte tra giovedì e venerdì 1 novembre. Poco dopo mezzanotte una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare di Lodi sotto ai portici di piazza Generale Dalla Chiesa. Non sono certo andati per il sottile e non hanno avuto il timore di essere scoperti, visto che hanno agito in una serata di festa e quindi con un maggiore passaggio in un punto nevralgico per la viabilità cittadina.

Il bottino è stato ingente: il bancomat era stato caricato in vista dei tre giorni di festa e i danni sono stati notevoli. La vetrata della filiale, già presa di mira nel febbraio 2014, è andata distrutta.

