Sei giovane e non hai un lavoro? Ci sono cinque posti gratuiti al corso di sartoria di Villa Longoni A Villa Longoni partirà a novembre un nuovo corso di sartoria e ci sono a disposizione cinque “borse di studio” per far partecipare gratuitamente al percorso altrettanti giovani disoccupati. Ecco come fare a partecipare.

Villa Longoni e Consorzio Comunità Brianza, grazie al supporto del Crédit Agricole in Italia insieme con CrowdForLife, mette a disposizione cinque posti gratuiti per partecipare al laboratorio di sartoria. «Il laboratorio - spiegano gli organizzatori - vuole essere un’occasione per diminuire difficoltà e disuguaglianze incontrate dai giovani e soprattutto da donne o giovani madri, nell’inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Imparare le basi di una nuova professione artigianale può essere l’inizio di un nuovo percorso personale e creativo». Il corso si rivolge a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati nella provincia di Monza e Brianza. Non sono necessarie competenze tecniche di base; preferibile motivazione e passione per il lavoro sartoriale.

Avrà una durata di 112 ore, si terrà in Villa Longoni in via Achille Grandi a Desio e si terrà dal 23 novembre al 30 marzo. Il programma prevede: conoscenza e funzionamento delle macchine per cucire; conoscenze di base di tessuti e accessori di merceria; riparazioni; restyling abiti vintage; approfondimento conoscenza taglio e cucito; tecniche di autopromozione. Sarà condotto da Daniela Tasciotti, artigiana e sarta professionista. Il progetto formativo prevede inoltre la presenza di un’educatrice con funzione di supporto e mentoring individualizzato. (Comunque, per maggiori informazioni, basta CLICCARE QUI)

Per candidarsi è necessario scrivere a [email protected], oppure telefonare ai numeri 039/9005671 oppure 340/8882804. Le candidature devono essere inviate entro l’1 novembre. I candidati verranno ammessi a seguito di un colloquio di selezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA