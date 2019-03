Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Segna il suo primo canestro in partita e scrive agli allenatori: «Siete fantastici» «È bellissimo giocare con voi ed è bellissimo avere Mattia, Dario e Marina che sono allenatori fantastici». Con queste poche e semplici parole, Alessio, un piccolo cestista di 8 anni in forza agli “scoiattoli” della G.S. Nino Ronco di Ornago, ha voluto ringraziare la società, i compagni e gli allenatori, in occasione del suo primo canestro realizzato in partita.

Frasi tenere, di pura gioia, capaci di racchiudere tutto quello che dovrebbe essere lo spirito sportivo. Questa letterina Alessio l’ha scritta di proprio pugno lunedì, il giorno dopo la partita: «Quando siamo andati a prenderlo a scuola per portarlo agli allenamenti è uscito col bigliettino in mano - racconta il papà Fabrizio -. Anche noi siamo rimasti sorpresi. Poi ha voluto che lo consegnassimo alla società e così abbiamo fatto».

La gioia sincera per il primo canestro da 2 punti Alessio l’aveva dimostrata già sul campo: «Appena ha segnato si è rivolto a me, la mamma e la sorellina sulle tribune - prosegue il padre -. Era felicissimo». Alla soddisfazione del bambino si aggiunge quella di coloro a cui la letterina era indirizzata: «Questo gesto vale più di una vittoria sul campo - commenta Roberto Meregalli, responsabile mini basket della società ornaghese -. Siamo rimasti sorpresi e contenti, è un gesto che ripaga il lavoro di tutti a partire dagli allenatori fino alla società. Il nostro interesse è quello di insegnare sia a giocare sia a crescere come sportivi e questo è un esempio».

