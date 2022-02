Scuole e Pnrr: ecco i progetti di Monza per la media Zucchi e la primaria D’Acquisto Dopo l’elenco dei progetti che la Giunta Regionale Lombarda ha approvato e che ora saranno trasmessi al Ministero per i fondi del Pnrr, ecco cosa prevede il Comune di Monza per la scuola media Zucchi e la primaria D’Acquisto.

Grazie al Pnrr due scuole monzesi si rifanno il look. La Giunta Regionale Lombarda ha approvato i due progetti del Comune di Monza che ora saranno trasmessi al Ministero dell’Istruzione per l’assegnazione delle risorse stanziate dal del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I progetti riguardano la scuola secondaria Zucchi in via Toscana e la scuola primaria Salvo d’Acquisto in via Paganini e ammontano rispettivamente a 13 milioni di euro e a 11 milioni e 400 mila euro.

Nella scuola secondaria è prevista la realizzazione di interventi strutturali riguardanti soprattutto l’isolamento sismico attraverso il posizionamento di appositi isolatori in corrispondenza delle fondazioni delle strutture verticali. Inoltre, verrà isolato l’involucro esterno del plesso in modo tale da realizzare l’isolamento del solaio di copertura e delle chiusure verticali opache. Saranno anche sostituite le chiusure verticali non opache con serramenti a taglio termico secondo la normativa vigente.

Anche nella scuola nei pressi dell’ospedale nuovo sarà realizzato un intervento di isolamento sismico con il posizionamento di isolatori in corrispondenza delle fondazioni degli elementi strutturali verticali. In questo modo la struttura sarà svincolata in elevazione dal terreno per limitare le conseguenze dovute all’azione di un eventuale sisma. Sono inoltre previsti altri interventi mirati alla riduzione dei consumi e all’ottimizzazione del fabbisogno energetico dell’edificio, oltre all’integrazione degli impianti elettrici e di illuminazione esistenti con la posa di sistemi finalizzati all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile quali pannelli fotovoltaici.

