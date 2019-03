Scuola, il ministro Bussetti in Brianza: convegno a Concorezzo e visita al Polo del legno di Lentate sul Seveso Marco Bussetti in Brianza. Un convegno con il ministro dell’istruzione per parlare della “Scuola di domani” a Concorezzo, la visita al Polo Formativo del Legno Arredo “Rosario Messina” di via don Gnocchi a Lentate sul Seveso.

Un convegno con il ministro dell’istruzione per parlare della “Scuola di domani”: così si intitola l’appuntamento in programma nella serata di venerdì 29 marzo, a partire dalle 21, nel centro civico di piazza Falcone e Borsellino a Concorezzo.

“Un’occasione unica per studenti, insegnanti e genitori per discutere insieme” annunciano gli organizzatori. Insieme a Marco Bussetti, già provveditore agli studi di Monza, ci saranno il deputato della Lega e relatore del progetto di legge di educazione civica Massimiliano Capitanio, Enzo De Feo, autore del libro “...prima del click”, e Riccardo Borgonovo, sindaco di Concorezzo. L’ingresso è libero.

Lunedì sarà invece a Lentate sul Seveso. Dopo l’assenza il novembre scorso in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della scuola, per un impegno improcrastinabile all’ultimo minuto, lunedì 1 aprile il ministro dell’Istruzione farà finalmente visita al Polo Formativo del Legno Arredo “Rosario Messina” di via don Gnocchi a Camnago. L’arrivo è previsto in tarda mattinata, verso le 11.30, insieme ad esponenti del mondo del legno e arredo ed amministratori locali.

