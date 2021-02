Scuola e beneficenza, “Cuore di pane” batte forte per aiutare la Caritas di Briosco “Cuore di pane” è il progetto sviluppato dalle classi quinte dell’istituto alberghiero Ballerini e che ha preso il via nei giorni scorsi in favore della Caritas di Briosco. Gli alunni ogni secondo e ultimo martedì del mese si dedicheranno alla produzione di pane fresco e al confezionamento.

“Cuore di pane” è il progetto sviluppato dalle classi quinte dell’istituto alberghiero Ballerini e che ha preso il via nei giorni scorsi, il 27 gennaio, in favore della Caritas di Briosco. Gli alunni della classe 5A, rispettando la turnazione della brigata di cucina, ogni secondo e ultimo martedì del mese si dedicheranno alla produzione di pane fresco e al confezionamento. Un progetto che vede il coinvolgimento di tre discipline: laboratorio di cucina, scienza e cultura dell’alimentazione, educazione civica-diritto.

Collaborano al progetto l’associazione Cuochi Brianza, il dipartimento solidarietà emergenze della Federazione italiana cuochi Lombardia e la Caritas di Briosco che si occupa di distribuire pacchi di alimenti alle famiglie ( una settantina), che vivono in condizioni di indigenza sul territorio dei comuni di Briosco, Capriano e Fornaci.

“ Il progetto - hanno ricordato le docenti Paola Silva e Michela Villa - sviluppa le tematiche di educazione civica nell’applicazione delle sensibilità e delle tematiche trattate e sviluppate nel corso dei cinque anni. La crescita del senso civico e all’aiuto alle persone in difficoltà si concretizzano nell’applicazione della professionalità acquisita che viene messa al servizio della comunità”.

Gli studenti dell'alberghiero Ballerini mentre preparano le pagnotte di pane

(Foto by Paolo Volonterio)

Perché è stata scelta la Caritas di Briosco per questo progetto caritativo, l’ha spiegato lo chef Giovanni Guadagno, responsabile della didattica dell’alberghiero Ballerini: “Alla fine dello scorso dicembre è deceduto per covid lo chef Luigi de Santis che era presidente in carica dei Cuochi Brianza, associazione che ha sede al Ballerini e lui ha un ristorante molto conosciuto a Fornaci. In vita era solito organizzare eventi per beneficenza per la sua comunità, così abbiamo, nel suo nome e in suo ricordo, inteso proseguire sulla strada da lui tracciata aiutando la locale Caritas che lui stesso aveva iniziato ad aiutare dallo scorso marzo, col primo lockdown, due volte al mese sfornando pane”.

A Fornaci a ricevere i primi pacchi di pane, consegnati dalla delegazione del Ballerini composta dal preside Roberto Pagani, dal vice rettore Giovanni Guadagno, dallo chef Paola Silva e dal rappresentante della Fic, c’era la responsabile della Caritas di Briosco, Capriano e Fornaci, Tiziana Ronzoni.

Paolo Volonterio

© RIPRODUZIONE RISERVATA