Scuola: al Levi di Seregno premiati i vincitori del concorso #unciakcontroilbullismo Nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo all’istituto Levi di via Briantina a Seregno si sono svolte le premiazioni del primo concorso di “foto e video #unciakcontroilbullismo. Al primo posto due ex aequo: Hanaa Ghazzaoui e Niccolò Antonini.

Nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, lunedì 7 febbraio, all’istituto Levi di via Briantina a Seregno, nell’aula magna si sono svolte le premiazioni del primo concorso di “foto e video #unciakcontroilbullismo”. Il dirigente scolastico Massimo Viganò, affiancato dalla vice Ida Taglialatela e dal coordinatore del concorso Mario Cimino, ha spiegato le finalità del concorso che aveva come obiettivo di sensibilizzare sul tema e far riflettere su due fenomeni che colpiscono quotidianamente molti ragazzi.

Poi ha aggiunto: “E far capire con chiarezza a ragazze e ragazzi la netta differenza che passa fra scherzo, insulto, violenza verbale e umiliazione dei compagni. Ribadire che il rispetto dell’altra e dell’altro, chiunque esso sia, è imprescindibile, che la scuola accoglie, non emargina, né lascia soli. L’impegno non si esaurisce oggi, ma deve essere sempre più strutturato. Rispetto è anche libertà di opinione”. Il docente Cimino nel formulare i complimenti a tutti per le opere pervenute, una ventina e tutte di notevole valore artistico e contenutistico ha sottolineato che “non era scontata l’adesione e che questo genere di lavori offre la possibilità di espressione”.

Al primo posto due ex aequo: Hanaa Ghazzaoui (2 T Rim) con “la foglia d’autunno”, la cui progettualità grafica dell’elaborato, dal quale si apprezza l’accostamento di tecniche artistiche diverse tra loro, ma armonicamente coese alla realizzazione del prodotto evidenzia la necessità di combattere il bullismo ponendo al centro l’aspetto fondamentale, unico e comune a tutti noi: l’umanità, intesa come capacità comprensione empatica dell’altro, e Niccolò Antonini (2A sistema moda), con il filmato “unciakcontroilbullismo”, una proposta originale nell’impostazione progettuale e grafica, rende dinamicamente e plasticamente, la sofferenza della vittima e l’anonimato dietro cui si nascondono gli atti di prevaricazione. Pregevole la traslazione di aspetti della realtà quotidiana volta alla rappresentazione metaforica della sofferenza.

Al terzo posto il gruppo di 2A sistema moda, composto da:Angelica Turazza, Camilla Caramaschi, Lucrezia Cattaneo, Martino Iolo, Elena Rapeanu, con l’opera “stop al bullismo”, il cui video propone dinamiche che conducono ad atti di sopraffazione e mostra la sofferenza di chi ne è vittima. Il messaggio che lancia è chiaro: solo con il dialogo e chiedendo aiuto è possibile risolvere il problema.

