Scuola: a Monza e in Brianza oltre 19mila richieste di inserimento nella graduatoria supplenti Il dato è stato diramato dalla Uil Scuola; oltre a Milano (112mila) , il numero risulta superiore nelle province di Brescia, Bergamo, Varese. In Lombardia gli uffici scolastici avrebbero stimato che l’organico debba essere incrementato con oltre 8mila nuovi insegnanti.

Sscuola: sono oltre 19mila le richieste di inserimento nella graduatoria supplenti a Monza e in Brianza. Il dato è stato fornito, insieme a tutti quelli delle altre province lombarde, dalla Uil Scuola Lombardia. Il sindacato spiega che le cifre non equivalgono al numero di aspiranti insegnanti, ma, appunto, di richieste di inserimento in graduatoria: ciascun aspirante può quindi aver chiesto più classi di concorso.

Questi i dati provincia per provincia: Bergamo 26011; Brescia 32212; Como 11677; Cremona 8093; Lecco 6567; Lodi 4950: Mantova 9417; Milano 112682; Monza Brianza 19450; Pavia 12433; Sondrio 3544; Varese 20238.

In Lombardia, Lazio, Piemonte e Toscana gli uffici scolastici avrebbero stimato che l’organico debba essere incrementato con oltre 8mila nuovi insegnanti, 19mila in Campania. L’ultima ordinanza del Ministero prevede l’arrivo di 50mila unità in tutta Italia, tra docenti e personale Ata.

