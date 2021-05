Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Scontro tra due auto a Cesano Maderno, si ribalta una Fiat Punto Scontro tra due auto a Cesano Maderno, ad avere la peggio è stata una Fiat Punto che si è ribaltata.

Incidente nella mattinata di domenica 9 maggio a Cesano Maderno. Intorno alle 11.30 le squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in Via Rossini, per un incidente stradale. A seguito dello scontro tra una Fiat Punto e una Peugeot, si è verificato il ribaltamento della piccola utilitaria torinese.

Le due auto protagoniste dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il 52enne che si trovava a bordo della Fiat stava percorrendo via Pascoli mentre la Peugeot, con a bordo due giovani di 23 e 26 anni, stava uscendo dall’incrocio di via Rossini. L’impatto è stato inevitabile, ad avere la peggio la Fiat Punto che si è ribaltata. L’uomo alla guida p stato trasportato in ospedale. Sono intervenuti APS di Desio e di Bovisio Masciago, carro fiamma di Lissone, sanitari 118 e forze dell’ordine.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

