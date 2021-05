Scontro tra auto e moto a Varedo, morto un motociclista in via Circonvallazione Un motociclista è morto in via Circonvallazione a Varedo a causa dello scontro tra la sua moto e un’auto. La procura di Monza ha aperto un’inchiesta.

Incidente mortale domenica 9 maggio poco dopo le 15 in via Circonvallazione a Varedo. Un’ auto si è scontrata in modo violento con una motocicletta: a causa dell’urto un uomo di 45 anni, residente nella zona del Comasco, in sella alla due ruote, è caduto a terra, ha sbattuto la testa ed è morto. Sul posto sono arrivati i medici del 118 di Monza, e i carabinieri di Desio. Illeso il conducente dell’auto, un quarantenne residente a Mariano Comense. È atterrata anche un’eliambulanza e i vigili del fuoco: ma ogni tentativo di rianimare il 45enne si è rivelato inutile: era già morto sul colpo. A causa dell’impatto tra i due veicoli, dal motociclo è scaturito un incendio.

I soccorsi, inutili, sul luogo della tragedia

Sull’incidente la procura della repubblica di Monza ha aperto un’inchiesta. Sono in corso accertamenti sui rilievi presi dalle forze dell’ordine per accertare le cause dell’incidente.

