Frontale fra due vetture a Giussano via Como. Strada chiusa per permettere i soccorsi. Sul posto oltre al 118 due mezzi dei vigili del fuoco di Seregno. (Foto by Edoardo Terraneo)

Scontro frontale tra due auto a Giussano, ferito un 62enne Per cause al vaglio dei carabinieri due auto si sono scontrate frontalmente in viale Como: un 62enne è stato estratto dall’abitacolo e trasportato in codice verde all’ospedale di Desio.

Scontro frontale tra due auto, mercoledì 28 agosto, attorno a mezzanotte, in viale Como a Giussano. Per cause al vaglio dei carabinieri, due vetture, condotte rispettivamente da un 62enne e da un 24enne si sono scontrate frontalmente e una è terminata in un fossato sul ciglio della strada: è probabile che uno dei due automobilisti abbia invaso la corsia opposta.

Sul posto sono giunti oltre che i soccorritori inviati dal 118 con un’ambulanza e un’automedica anche due squadre dei vigili del fuoco di Seregno. Il 62enne, ferito, è stato estratto dall’abitacolo della sua auto e trasferito in codice verde all’ospedale di Desio, illeso il 24enne. La strada, per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi, è rimasta chiusa al traffico per quasi due ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA