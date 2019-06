Scontro fra due auto a Giussano, divelta la carrozzeria di una Clio Impatto violentissimo nel pomeriggio di sabato 22 giugno a Giussano: in una rotatoria lo scontro in cui una Clio si è trovata con una parte della carrozzeria divelta.

L’impatto è stato violentissimo: una persona trasportata per accertamenti in ospedale in codice giallo e un’altra che ha rifiutato il trasporto. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 22 giugno a Giussano, alla rotatoria tra via Prealpi e via Ponchielli. La causa, forse, una precedenza mancata nell’immissione nella rotonda: l’esatta dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Nello scontro tra una Opel Mokka e una Renault Clio è stata quest’ultima ad avere la peggio, con una fiancata laterale letteralmente divelta dalla carrozzeria. Sul posto i carabinieri di Giussano, i soccorritori dell’Avis Meda e della Cri di Cantù, la polizia locale giussanese.

Il luogo dell’incidente a Giussano

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA