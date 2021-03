Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sciopero per il rinnovo del contratto: venerdì 26 marzo possibili disagi nei trasporti pubblici a Vimercate e dintorni Ha aderito anche la Segreteria territoriale di Milano della O.s. Orsa Trasporti, che potrebbe coinvolgere anche i lavoratori del Gruppo Atm S.p.A e di Net - Nord Est Trasporti. L’agitazione sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Possibili disagi per i trasporti pubblici di Vimercate e paesi limitrofi. Venerdì 26 marzo, le Segreterie Nazionali delle Oo.ss. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori, cui ha aderito la Segreteria territoriale di Milano della O.s. Orsa Trasporti, che potrebbe coinvolgere anche i lavoratori del Gruppo Atm S.p.A e di Net - Nord Est Trasporti. Per le linee gestite da Net - Nord Est Trasporti, l’agitazione è possibile dalle 8:45 alle 15 e dalle ore 18 al termine del servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA