Uno dei primi scioperi per il clima a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Sciopero per il clima a Monza: i ragazzi di Fridays for future tornano in piazza La mattina di venerdì 24 settembre i ragazzi di Fridays for future Monza tornano in piazza Trento e Trieste per chiede azioni immediate contro i cambiamenti climatici.

I ragazzi di Fridays for future Monza tornano a mobilitarsi: succederà venerdì 24 settembre, dalle 9 alle 14. Appuntamento in piazza Trento e Trieste per il sit in statico che rispetterà le norme di distanziamento sanitario ancora in vigore.

«Sarà un momento davvero importante - spiegano gli organizzatori - Il 2021 per il clima non è un anno qualsiasi: in tutto il mondo creeremo un momento storico prima della Cop26 di Glasgow», la conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici in programma nella prima metà di novembre, «facendoci sentire da chi dovrà prendere decisioni epocali e non più rimandabili». I partecipanti sono invitati a portare «cartelloni, striscioni e qualunque cosa possa dare colore alla piazza». Richiesti anche «tappi di plastica o sughero e lattine di alluminio» per un «gesto importante», anticipano, che sarà spiegato durante la manifestazione.

