Sciopero dell’Orsa contro Trenord: disagi per i treni domenica 24 e lunedì 25 gennaio Il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero contro Trenord. Il personale incrocerà le braccia domenica 24 e lunedì 25 gennaio.

Una domenica e un lunedì di sciopero. Lo ha indetto il sindacato Orsa e riguarderà tutti i dipendenti di Trenord che aderiscono al sindacato e che incroceranno le braccia dalle 3 di domenica 24 alle 2 di lunedì 25 per quanto riguarda il personale connesso alla circolazione dei treni (e quindi il personale sui convogli, quello dei siti di manutenzione, gli addetti alla pulizia, alla sala operativa e alla gestione del My Link), mentre si asterranno dal lavoro per tutta la giornata di lunedì 25 il personale degli uffici, delle biglietterie, gli addetti ai varchi).

<A farci decidere per lo sciopero – spiega Orsa in una nota – sono una lunga serie di rivendicazioni>. Si va dai <turni di lavoro che violano le norme di legge> al <rispetto dei lavoratori che invece sono offesi da sanzioni disciplinari sproporzionate e ingiustificate>. Inoltre Orsa richiese il rinnovo delle rsu di Trenord <scadute da due anni>.

