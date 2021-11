Sciopero del personale Trenord martedì 14 dicembre: treni a rischio in tutta la Lombardia Rsu e Orsa hanno indetto un nuovo sciopero del personale impegnato sui treni di Trenord: incroceranno le braccia nella giornata di martedì 14 dicembre.

Incrociano nuovamente le braccia i dipendenti Trenord. Secondo quanto pubblicato sul sito del ministero dei Trasporti, dalle 3 del mattino di martedì 14 dicembre fino alle 2 del mattino di mercoledì 15 Rsu e Orsa hanno indetto un’astensione dal lavoro del personale impegnato a bordo dei convogli e interesserà tutte le linee attive in Regione Lombardia. L’agitazione è stata indetta lo scorso 10 novembre. Pertanto, i servizi regionale e suburbano, aeroportuale, esclusa la lunga percorrenza, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni come sempre capita in questi casi. Soltanto per i servizi aeroportuali, nel caso di cancellazione dei treni, potranno essere predisposti degli autobus sostitutivi: tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

