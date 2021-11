Sciopero dei trasporti venerdì 3 dicembre contro il green pass: si fermano treni, tram, metropolitane e bus Treni, tram, metropolitane e bus a rischio venerdì 4 dicembre per uno sciopero nazionale del settore trasporti contro il green pass.

Per venerdì 3 dicembre le segreterie nazionali di Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri hanno proclamato uno sciopero politico nazionale del settore mobilità di quattro ore che investirà tutto il settore del trasporto pubblico locale.Lo sciopero è stato indetto contro l’introduzione dell’obbligo del “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro, circostanza che, secondo i promotori, ha comportato l’insorgere di «reale e tangibile discriminazione» tra lavoratori e nell’organizzazione del lavoro. E poi, «per la possibilità che i tamponi per la certificazione verde siano elargiti gratuitamente a tutti i lavoratori interessati; perché si sensibilizzino le aziende nella ricerca di convenzioni ad hoc, così che non si pongano in essere ulteriori discriminazioni; per la sicurezza di tutti gli operatori del settore» spiegano gli organizzatori.

In Lombardia saranno colpite dall’agitazione le linee di bus, treni e metropolitane.

Ecco, in dettaglio, che cosa accadrà.

Autobus

Per le linee gestite da Net – Nord Est Trasporti – l’agitazione è prevista nella città di Monza e per il servizio extra urbano dalle ore 18 alle ore 22. Per quanto riguarda, invece, Autoguidovie Italiane, potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 22. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 18.

Metropolitana e tram

Lo sciopero potrebbe interessare le linee ATM tra le 18 e le 22.

Treni

Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale e inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10. Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti:

- autobus a Milano Cadorna e Malpensa aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

- autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

«Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App - fanno sapere da Trenord -. Essendo ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor».

