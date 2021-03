Sci, il chilometro lanciato in Svezia parla monzese: doppietta Borgonovo e Parravicini I portacolori della Gem (Giovani Escursionisti Monzesi) Roberto Borgonovo e Sebastiano Parravicini hanno dominato a Idre Fjall, in Svezia, la gara di Coppa del mondo di sci veloce nella categoria S2.

Più veloci del vento. I portacolori della Gem (Giovani Escursionisti Monzesi) Roberto Borgonovo e Sebastiano Parravicini hanno dominato a Idre Fjall, in Svezia, la gara di Coppa del mondo di sci veloce, meglio noto come chilometro lanciato, nella categoria S2. Borgonovo, monzese doc, è sceso ad una velocità di 149,39 kh/h mentre Parravicini, veneto di origine, adottato dalla città di Teodolinda e dalla Gem, è sceso, si fa per dire, un po’ meno veloce a 146,78 kh/h. Terzo un atleta della Repubblica Ceca.

“La gara - spiega Borgonovo - si sarebbe dovuta svolgere giovedì ma le condizioni meteo non lo hanno permesso. Venerdì ci siamo ripresentati al via, accolti dalla nebbia. Poi, fortunatamente è comparso il sole e siamo partiti”.

Il percorso è stato tutt’altro che agevole: “Una pista tosta caratterizzata da un forte pendio ma alla fine è andata bene. Sono soddisfatto per la mia prestazione e per quella di Sebastiano, un giovane sul quale la nostra società punta molto”.

Roberto Borgonovo, che ha già superato, i cinquant’anni conserva ancora spirito e prestazioni di un ragazzino. Sabato 13 marzo è nuovamente in gara per una nuova, come si dice in gergo, Run.

