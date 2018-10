Scende dal furgone sulla A4, investito e ucciso un 83enne di Monza Si tratta di Luciano Torricelli, monzese di 83 anni: nella mattina di venerdì 19 è sceso dal furgone in autostrada a Novara, forse per verificare un guasto. È stato travolto da un’auto.

È morto sul colpo Luciano Torricelli, monzese di 83 anni che è stato travolto da un’auto sull’autostrada A4 tra Marcallo e Novara Est. L’uomo, titolare di un’azienda a Monza, viaggiava nella mattina di venerdì 19 ottobre in direzione Torino a bordo di un furgone e probabilmente ha accostato in autostrada per verificare un problema al mezzo - forse un ruota bucata o forse un guasto. Sceso è stato investito da un’auto che forse, per la scarsa visibilità, non aveva visto l’uomo a bordo strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA