“Scatole di Natale” anche a Monza, regali a sorpresa per chi ha più bisogno Un’idea nata pochi giorni fa a Milano e raccolta su facebook dalla monzese Monica Benacchio, che ha ricevuto in poco tempo 200 adesioni: le Scatole di Natale sono un regalo pensato per chi ha più bisogno.

L’idea è una di quelle intuizioni nate quasi per gioco che poi, grazie ai social, riescono ad allargarsi e moltiplicarsi, rimbalzando di casa in casa, da cellulare a cellulare. Si chiama “Scatole di Natale” ed è l’iniziativa solidale nata da pochi giorni su Facebook, grazie all’intraprendenza della milanese Marion Pizzato. È stata lei a postare la proposta: regala una scatola di Natale ai più bisognosi.

Non un regalo qualunque ma un dono che deve rispettare alcune semplici regole. Il pacco, infatti, deve contenere una cosa calda (sciarpa o guanti o cappello), un prodotto di bellezza, una cosa golosa, un passatempo (le carte o il sudoku, per esempio) e un biglietto gentile (perché non c’è regalo senza biglietto).

Iniziativa Scatole di Natale

Un appello che è stato subito accolto con favore dagli internauti e che nel giro di poche ore è stato notato dalla monzese Monica Benacchio. «L’idea mi è piaciuta subito, mi sono messa in contatto con l’ideatrice del progetto che mi ha proposto di diventare referente dell’iniziativa per la zona di Monza, dal momento che molte richieste arrivavano proprio dalla Brianza – racconta in questi giorni la monzese - E così ho riproposto l’idea sulle pagine social della nostra città».

In poche ore il tam tam è stato talmente amplificato da raggiungere duecento adesioni a meno di due giorni dalla pubblicazione del post. Le consegne delle scatole avverranno il 5 e 12 dicembre, nel parcheggio dello store Pittarello di San Fruttuoso a Monza. I doni poi verranno consegnati alle associazioni che hanno accolto l’iniziativa e che provvederanno a consegnarle alle famiglie destinatarie della solidarietà, anche sul territorio di Monza, grazie alla collaborazione con la protezione civile cittadina.

«È bella l’idea di regalare qualcosa a uno sconosciuto che, anche se in difficoltà, potrà scartare un dono per Natale. Non mi aspettavo tanta generosità, mi ha stupita», spiega in conclusione Benacchio (che è stata contattata dalle persone su facebook e ha risposto per messaggio). I pacchi sono pensati non solo per i più piccoli ma anche per uomini e donne. Perché un regalo sotto l’albero è una gioia a qualunque età.

