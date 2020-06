Sbaglia l’ingresso sulla Milano-Meda, finisce in un fossato a Varedo Un 32enne ha perso il controllo dell’auto nell’immissione della Milano-Meda ed è finito nel fossato con l’auto, rischiando di rimanere incastrato nel veicolo. Un’ora per il recupero del veicolo.

Non sono chiari i motivi per cui abbia perso il controllo dell’auto, ma in un attimo si è trovato sprofondato in un fossato a lato della strada. È successo su una rampa di ingresso della Milano-Meda all’altezza di Varedo a un automobilista di 32 anni: l’uomo, sulla corsa di immissione, è finito con l’auto a bordo della strada, rischiando di rimanere incastrato all’esterno.

L’incidente poco dopo le 12 di sabato 13 giugno: in suo soccorso sono arrivati i soccorritori di Seveso e i vigili del fioco di Desio. Per le operazioni, che hanno richiesto circa un’ora di tempo, è stato necessario chiudere gli accessi alla superstrada, con ripercussioni sulla viabilità della SS 35 e dei dintorni. Il 32enne, raggiunto da un parente, ha rifiuto il trasporto in ospedale per accertamenti.

La polizia stradale sulla rampa per gestire il traffico

(Foto by Edoardo Terraneo)

