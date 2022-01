Sant’Antonio Abate: monsignor Delpini benedice gli animali in tre fattorie di Monza e Brianza Una fattoria di Lazzate e due di Lentate sul Seveso: lì sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Delpini, lunedì 17 gennaio in occasione della solennità di Sant’Antonio Abate.

L’arcivescovo di Milano in tre cascine della Brianza per benedire gli animali in occasione di Sant’Antonio Abate, lunedì 17 gennaio. Sarà una giornata speciale per alcuni allevatori del territorio per monsignor Mario Delpini, in una iniziativa organizzata in collaborazione con la Coldiretti.

Tutto inizierà alle 9.30 del mattino con il primo appuntamento all’azienda agricola Eredi Piolanti a Lazzate, poi l’arcivescovo sarà a Lentate sul Seveso all’azienda agricola Eredi Agostoni e all’azienda agricola Barcella. Una tappa successiva nel comasco, a Birago, all’agriturismo La Botanica.

