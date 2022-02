Sangue e plasma, 2021 da record per l’Avis Giussano Nel 2021 l’Avis Giussano, guidata da Emanuele Molteni, ha sfiorato le 1.200 donazioni di sangue e plasma in un anno.

Il 2021 è stato un anno da record per l’Avis comunale di Giussano, con numeri mai visti nella storia dei donatori giussanesi. L’associazione, guidata da Emanuele Molteni, ha sfiorato le 1.200 donazioni di sangue e plasma in un anno. Un risultato importante, frutto sia di una grande sensibilizzazione e presenza sul territorio, sia del grande impegno dei volontari e dei 550 donatori iscritti. Sono state quasi 380 le donazioni di plasma raccolte lo scorso anno dall’Avis di Giussano. Un numero quasi sette volte superiore rispetto alla media degli anni precedenti.

“Prima del 2021, riuscivamo a effettuare tra le 50 e 60 donazioni annuali di plasma. Questo record è legato all’iniziativa dedicata messa in campo lo scorso anno. Tutti i sabati e le domeniche abbiamo organizzato dei pulmini, per portare i donatori al Centro Formentano di Limbiate, il centro Avis dedicato alle donazioni di plasma. Per donarlo servono macchine specifiche che separano il plasma dalla parte liquida, di cui ne sono sprovvisti sia l’ospedale di Carate, sia quello di Meda”, ha spiegato il presidente dell’associazione Emanuele Molteni, dichiarandosi molto soddisfatto dei risultati raggiunti.

L’obiettivo per il 2022 è arrivare a quota mille donazioni tra sangue e plasma. Le iniziative in programma nel 2022 saranno illustrate nel dettaglio in occasione dell’assemblea annuale della onlus, in programma domenica 27 febbraio nella sala don Caccia all’oratorio di via D’Azeglio.

Durante l’incontro che si terrà alle 10, ci sarà la relazione del segretario, del collegio sindacale e del direttore sanitario, e sarà presentato il bilancio di previsione approvato dal Consiglio direttivo a novembre.

