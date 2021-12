Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

San Siro: anche Mazzola, Rivera e Little Steven dicono no alla demolizione dello stadio Meazza A Milano ci sono le società Inter e Milan che vorrebbero abbattere lo stadio Meazza per rifarlo nuovo (e di più). Un comitato è nato per salvarlo: ci sono anche Mazzola, Rivera e il musicista Little Steven.

Ci sono Inter e Milan che vorrebbero abbattere lo stadio Meazza di Milano per ricostruirne uno nuovo con corollario di edifici che vanno oltre lo sport. E chi invece ha iniziato una battaglia per salvare la Scala del calcio e prevedere un piano di restyling per portarla al passo con i tempi.

Il movimento è trasversale e uno dei punti di riferimento di “Sì Meazza” è il manager musicale Claudio Trotta, che a San Siro ha portato per sette volte Bruce Springsteen e altre decine di artisti. Nei giorni scorsi anche Little Steven, il chitarrista della E-Street Band di Springsteen, si è schierato con un tweet: “Dobbiamo salvare San Siro! Abbiamo abbastanza grattacieli e centri commerciali nel mondo, ma c’è un solo San Siro! Usa questa email e dai il tuo nome per dire San Siro per sempre!”, ha scritto il musicista, cantante e attore Steven Van Zandt.

La mail cui fa riferimento è quella del comitato a cui scrivere nome, cognome e residenza per aderire.

E poi ci sono due icone come Sandro Mazzola, residente da anni a Vedano al Lambro, e Gianni Rivera. Anche le due bandiere di Inter e Milan hanno aderito a Sì Meazza, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

«Mi sembra che insistendo sul nuovo stadio con annessi centro commerciale, hotel, ristoranti Inter e Milan pensino più al business che ai tifosi. San Siro appartiene alla storia di Milano e dei milanesi. È il passato, ma con un lifting adeguato, e so che esistono progetti in proposito, può essere anche il futuro. Perché abbatterlo?», le parole di Mazzola.

«San Siro è uno dei simboli di Milano nel mondo con il Duomo e con la Scala. Sarebbe come volere demolire la Scala! Se Milan e Inter vogliono un nuovo stadio acquistino il terreno da un privato e lì lo costruiscano», ha aggiunto Rivera.

E poi c’è Vasco Rossi, che San Siro l’ha riempito col suo popolo per concerti altrettanto memorabili di quelli di Springsteen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA